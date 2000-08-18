Раздел: Происшествия
В Киеве сразу два авто насмерть сбили мужчину
Предварительно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте
В пятницу, 24 августа, в Киеве на проспекте Победы, напротив зоопарка произошло смертельное ДТП. Ford Fiesta сбил мужчину, а через несколько секунд по нему проехалась Skoda Octavia, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 00:35.
По словам водителя Ford, он двигался по проспекту Победы в сторону центра города в средней полосе. Вдруг из темноты в районе зоопарка показался силуэт человека, он даже не успел нажать на тормоза и ударил правой стороной машины пешехода. От удара мужчина отлетел на третью полосу и сразу же попал под колеса ехавшей следом Skoda.
Водитель второго автомобиля не сразу понял, что переехал человека. Он подумал, что переехал какие-то пакеты с вещами. У Fiesta разбито лобовое стекло, бампер, фара и крыло. У Octavia нет никаких повреждений.
Читайте также: В Киеве насмерть сбили мужчину
От полученных травм мужчина скончался на месте, ему было примерно 40 лет. Предварительно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Из-за ДТП по проспекту Победы в сторону центра было ограничено движение и проезд осуществлялся только по первой полосе. Подробности происшествия выясняются. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.
В пятницу, 24 августа, в Киеве на проспекте Победы, напротив зоопарка произошло смертельное ДТП. Ford Fiesta сбил мужчину, а через несколько секунд по нему проехалась Skoda Octavia, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 00:35.
По словам водителя Ford, он двигался по проспекту Победы в сторону центра города в средней полосе. Вдруг из темноты в районе зоопарка показался силуэт человека, он даже не успел нажать на тормоза и ударил правой стороной машины пешехода. От удара мужчина отлетел на третью полосу и сразу же попал под колеса ехавшей следом Skoda.
Водитель второго автомобиля не сразу понял, что переехал человека. Он подумал, что переехал какие-то пакеты с вещами. У Fiesta разбито лобовое стекло, бампер, фара и крыло. У Octavia нет никаких повреждений.
Читайте также: В Киеве насмерть сбили мужчину
От полученных травм мужчина скончался на месте, ему было примерно 40 лет. Предварительно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Из-за ДТП по проспекту Победы в сторону центра было ограничено движение и проезд осуществлялся только по первой полосе. Подробности происшествия выясняются. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.
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