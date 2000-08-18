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Раздел: Происшествия  
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В Киеве сразу два авто насмерть сбили мужчину

В Киеве сразу два авто насмерть сбили мужчину Предварительно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте

В пятницу, 24 августа, в Киеве на проспекте Победы, напротив зоопарка произошло смертельное ДТП. Ford Fiesta сбил мужчину, а через несколько секунд по нему проехалась Skoda Octavia, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась около 00:35.

По словам водителя Ford, он двигался по проспекту Победы в сторону центра города в средней полосе. Вдруг из темноты в районе зоопарка показался силуэт человека, он даже не успел нажать на тормоза и ударил правой стороной машины пешехода. От удара мужчина отлетел на третью полосу и сразу же попал под колеса ехавшей следом Skoda.

Водитель второго автомобиля не сразу понял, что переехал человека. Он подумал, что переехал какие-то пакеты с вещами. У Fiesta разбито лобовое стекло, бампер, фара и крыло. У Octavia нет никаких повреждений.

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От полученных травм мужчина скончался на месте, ему было примерно 40 лет. Предварительно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Из-за ДТП по проспекту Победы в сторону центра было ограничено движение и проезд осуществлялся только по первой полосе. Подробности происшествия выясняются. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.

В Киеве сразу два авто насмерть сбили мужчину
В Киеве сразу два авто насмерть сбили мужчину
В Киеве сразу два авто насмерть сбили мужчину
В Киеве сразу два авто насмерть сбили мужчину
В Киеве сразу два авто насмерть сбили мужчину
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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