Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина погиб в горящем автомобиле
Мужчина сгорел заживо.
В ночь на 24 августа в Киеве на пр. Академика Глушкова, 34 в собственном автомобиле "УАЗ" сгорел мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Загоревшуюся машину обнаружили соседи владельца. Они бросились к авто с намерениями потушить пожар и выбить дверь. Они также вызвали МЧС.
Пожарники, прибывшие на место происшествия, потушив автомобиль, обнаружили обгоревший труп мужчины на заднем сидении.
Очевидцы утверждают, что это владелец автомобиля, ему было уже за 60 лет и он не пил и не курил.
Что стало причиной возгорания, смерти и что делал погибший в машине, установит следствие. На месте работала патрульная полиция, пожарные, следственно-оперативная группа и медики.
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По словам местных жителей, машина всегда стояла на одном и том же месте. Владелец ее, пожилой мужчина, проживал в этом доме и постоянно ухаживал за автомобилем.
В ночь на 24 августа в Киеве на пр. Академика Глушкова, 34 в собственном автомобиле "УАЗ" сгорел мужчина, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Загоревшуюся машину обнаружили соседи владельца. Они бросились к авто с намерениями потушить пожар и выбить дверь. Они также вызвали МЧС.
Пожарники, прибывшие на место происшествия, потушив автомобиль, обнаружили обгоревший труп мужчины на заднем сидении.
Очевидцы утверждают, что это владелец автомобиля, ему было уже за 60 лет и он не пил и не курил.
Что стало причиной возгорания, смерти и что делал погибший в машине, установит следствие. На месте работала патрульная полиция, пожарные, следственно-оперативная группа и медики.
Читайте также: Как отпраздновали в Киеве День государственного флага. Фото
По словам местных жителей, машина всегда стояла на одном и том же месте. Владелец ее, пожилой мужчина, проживал в этом доме и постоянно ухаживал за автомобилем.
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