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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пропала 18-летняя девушка

В Киеве пропала 18-летняя девушкаДевушка отправилась в кино и не вернулась.

Родные объявили в розыск 18-летнюю Анну Чижевскую, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

22 августа девушка отправилась в кино, однако домой не вернулась. Ее телефон выключен.

Мама Анны заметила и отсутствие дома некоторых вещей, принадлежавших дочери – одежды и ноутбука.

Девушка была одета в джинсы, футболку и кожаную куртку. У Анны длинные рыжие волосы, стянутые в хвост. Девушка носит очки.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны Чижевской, просят сообщать по телефону 067 509 07 33.

В Киеве пропала 18-летняя девушка
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 10:59 » Автор: Анна Мартынова
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