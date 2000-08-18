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Раздел: Происшествия  
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В Одессе мужчина выпрыгнул с седьмого этажа гостиницы

В Одессе мужчина выпрыгнул с седьмого этажа гостиницы Обстоятельства происшествия устанавливают.

В Одессе выпал человек из окна, расположенного на 7 этаже гостиницы «Чёрное море», передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

По предварительным данным, мужчина скончался на месте от полученных травм.

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Предположительно, гражданин хотел совершить суицид. На данный момент обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.
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 Теги: Одесса, самоубийство

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Сегодня, 12:24 » Автор: Анна Мартынова
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