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На Киевщине грабители взломали сейф предприятия

На Киевщине грабители взломали сейф предприятияПодозреваемых задержали.

В селе Шкаровка Белоцерковского района Киевской области правоохранители задержали дуэт грабителей - 24 и 26 лет, которые украли из сейфа предприятия 8 тысяч гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Парни отжали окно и проникли в помещение. Кроме денег подозреваемые забрали печати, электрошокер и инструменты. Парней задержали и поместили в СИЗО.

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На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства. Отмечается, что задержанные неоднократно привлекались к ответственности за угон, мошенничество и разбойное нападение.
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 Теги: Киевщина, грабители

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Сегодня, 12:49 » Автор: Анна Мартынова
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