Раздел: Происшествия
В центре Одессы женщина ударила мужчину ножом в грудь
Женщина ранее была судима.
Сегодня в 9 утра на углу улиц Большой Арнаутской и Белинского прохожий нашел молодого мужчину с ножевым ранением в грудь, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa.online.
Правоохранители установили личность 26-летнего пострадавшего, который был госпитализирован в ГКБ №1 с диагнозом «проникающее ножевое ранение левой брюшной стенки».
По горячим следам задержали женщину, которая нанесла ранение. Ею оказалась 35-летняя уроженка города Умани, которая была ранее судима Голосеевским судом города Киева по ст.115 ч.1 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемая уже дала правдивые показания.
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Сведения о произошедшем внесены в ЕРДР по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения).
Сегодня в 9 утра на углу улиц Большой Арнаутской и Белинского прохожий нашел молодого мужчину с ножевым ранением в грудь, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa.online.
Правоохранители установили личность 26-летнего пострадавшего, который был госпитализирован в ГКБ №1 с диагнозом «проникающее ножевое ранение левой брюшной стенки».
По горячим следам задержали женщину, которая нанесла ранение. Ею оказалась 35-летняя уроженка города Умани, которая была ранее судима Голосеевским судом города Киева по ст.115 ч.1 УК Украины (умышленное убийство). Подозреваемая уже дала правдивые показания.
Читайте также: В Кривом Роге мужчина напал с ножом на приемную дочь
Сведения о произошедшем внесены в ЕРДР по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения).
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