Раздел: Происшествия
В Киеве горело здание типографии
Пожар охватил 200 квадратных метров.
В пятницу, 24 августа, на День Независимости Украины в столице произошел пожар. По адресу улица Львовская, 72 горело здание старой типографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Со слов очевидцев, возгорание началось около 14:00.
Помещение не используется уже несколько лет. Местные люди утверждают, что на месте этого здания давно хотя возвести жилой дом, поэтому не исключают вариант поджога. Также они отмечают, что в этом и в соседнем заброшенном здании обитают местные наркоманы, которые тоже могли что-то поджечь.
Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. Тушить огонь приехали 10 единиц техники. Около 16:00 пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спасатели ГСЧС и полицейские, которые и установят причину возгорания.
Читайте также: Под Одессой мужчина убил собственную мать
Ранее мы сообщали, что в ночь на 24 августа в Киеве по адресу проспект Академика Глушкова, 34 сгорел автомобиль «УАЗ». В результате инцидента погиб мужчина.
В пятницу, 24 августа, на День Независимости Украины в столице произошел пожар. По адресу улица Львовская, 72 горело здание старой типографии, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Со слов очевидцев, возгорание началось около 14:00.
Помещение не используется уже несколько лет. Местные люди утверждают, что на месте этого здания давно хотя возвести жилой дом, поэтому не исключают вариант поджога. Также они отмечают, что в этом и в соседнем заброшенном здании обитают местные наркоманы, которые тоже могли что-то поджечь.
Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. Тушить огонь приехали 10 единиц техники. Около 16:00 пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спасатели ГСЧС и полицейские, которые и установят причину возгорания.
Читайте также: Под Одессой мужчина убил собственную мать
Ранее мы сообщали, что в ночь на 24 августа в Киеве по адресу проспект Академика Глушкова, 34 сгорел автомобиль «УАЗ». В результате инцидента погиб мужчина.
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