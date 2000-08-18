Раздел: Происшествия
Масштабное ДТП на Херсонщине: столкнулись 4 авто
К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.
Сегодня, 24 августа, на трассе Херсон-Скадовск произошло ДТП с цепным эффектом. Здесь столкнулись сразу 4 автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Сообщается, что машины столкнулись по направлению к морскому курорту, в селе Коханы.
Врезались в друг друга в попутном направлении Renault, Mitsubishi, Ford и Nissan. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.
Читайте также: На Херсонщине столкнулись два авто: погиб пешеход
Отмечается, что в последнее время на данном направлении наблюдается большой автомобилепоток.
Сегодня, 24 августа, на трассе Херсон-Скадовск произошло ДТП с цепным эффектом. Здесь столкнулись сразу 4 автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Сообщается, что машины столкнулись по направлению к морскому курорту, в селе Коханы.
Врезались в друг друга в попутном направлении Renault, Mitsubishi, Ford и Nissan. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.
Читайте также: На Херсонщине столкнулись два авто: погиб пешеход
Отмечается, что в последнее время на данном направлении наблюдается большой автомобилепоток.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
176
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
- Куда ни ткни – везде НАТО и фашизм
- «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
- Трамп не продержится в Белом доме до конца срока
- В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
- Президент вибачився
- Американка забавно разыграла своих воздыхателей
- КПВВ Майорское закрыли из-за постоянных обстрелов
- Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
- Луценко – Продан: ожесточенное противостояние
- Сутки в ООС: семеро раненых, пятеро погибших
- Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
- Забавные кролики в солнцезащитных очках
Оставьте свой комментарий