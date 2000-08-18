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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП на Херсонщине: столкнулись 4 авто

Масштабное ДТП на Херсонщине: столкнулись 4 автоК счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

Сегодня, 24 августа, на трассе Херсон-Скадовск произошло ДТП с цепным эффектом. Здесь столкнулись сразу 4 автомобиля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Сообщается, что машины столкнулись по направлению к морскому курорту, в селе Коханы.

Врезались в друг друга в попутном направлении Renault, Mitsubishi, Ford и Nissan. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

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Отмечается, что в последнее время на данном направлении наблюдается большой автомобилепоток.
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 Теги: Херсон, ДТП

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Сегодня, 18:34 » Автор: Татьяна Ларина
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