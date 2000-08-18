Раздел: Происшествия
На Западную Украину обрушился мощный ливень с градом
Местные СМИ сообщают о подтоплениях на улицах и пробках на дорогах
Город Яремче, что в Ивано-Франковской области, затопило в результате мощных ливней. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Согласно сообщению издания, по улицам города текут реки грязной воды, а на дорогах образовались заторы.
Позже издание WestNews сообщило, что в городе выпал град.
Читайте также: На столицу Италии обрушился мощный ливень с градом. Видео
Напоминаем, ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Западной Украине на предстоящих выходных. В частности, до конца суток 24 августа ожидаются грозы, ливни и шквалы до 15-20 м/с.
Город Яремче, что в Ивано-Франковской области, затопило в результате мощных ливней. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
Согласно сообщению издания, по улицам города текут реки грязной воды, а на дорогах образовались заторы.
Позже издание WestNews сообщило, что в городе выпал град.
Читайте также: На столицу Италии обрушился мощный ливень с градом. Видео
Напоминаем, ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Западной Украине на предстоящих выходных. В частности, до конца суток 24 августа ожидаются грозы, ливни и шквалы до 15-20 м/с.
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