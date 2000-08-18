Раздел: Происшествия
На Закарпатье огонь охватил склады Новой почты
В Мукачево горят склады «Новой почты»
В Мукачево Закарпатской области произошел пожар на складских помещениях «Новой почты». Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Закарпатья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"24 августа в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре в складском помещении компании доставки "Новая почта" по адресу в г. Мукачево, ул. Кооперативная... Из-за повышенного номера сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС", - говорится в сообщении.
Над ликвидацией пожара работали 12 единиц техники и более 40 спасателей.
Сейчас пожар в складском помещении на площади 2400 кв. м локализован, продолжается ликвидация.
Читайте также: Воры «обчистили» отделение «Новой почты» на Полтавщине
Как сообщает изданием Mukachevo.net во время возгорания помещений были слышны взрывы.
В Мукачево Закарпатской области произошел пожар на складских помещениях «Новой почты». Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Закарпатья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"24 августа в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре в складском помещении компании доставки "Новая почта" по адресу в г. Мукачево, ул. Кооперативная... Из-за повышенного номера сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС", - говорится в сообщении.
Над ликвидацией пожара работали 12 единиц техники и более 40 спасателей.
Сейчас пожар в складском помещении на площади 2400 кв. м локализован, продолжается ликвидация.
Читайте также: Воры «обчистили» отделение «Новой почты» на Полтавщине
Как сообщает изданием Mukachevo.net во время возгорания помещений были слышны взрывы.
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