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На Закарпатье огонь охватил склады Новой почты

На Закарпатье огонь охватил склады Новой почтыВ Мукачево горят склады «Новой почты»

В Мукачево Закарпатской области произошел пожар на складских помещениях «Новой почты». Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Закарпатья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"24 августа в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о пожаре в складском помещении компании доставки "Новая почта" по адресу в г. Мукачево, ул. Кооперативная... Из-за повышенного номера сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС", - говорится в сообщении.

Над ликвидацией пожара работали 12 единиц техники и более 40 спасателей.

Сейчас пожар в складском помещении на площади 2400 кв. м локализован, продолжается ликвидация.

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Как сообщает изданием Mukachevo.net во время возгорания помещений были слышны взрывы.
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 Теги: Мукачево, Новая почта

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Сегодня, 23:32 » Автор: Татьяна Ларина
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