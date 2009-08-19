Раздел: Происшествия
На Крещатике произошел пожар в ресторане
Горел ресторан Damas.
В субботу, 25 августа, в Киеве по адресу Крещатик, 12 произошел пожар. Вызов на линию 101 поступил около 07:50, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Предварительно, площадь пожара составила более 15 квадратных метров. Соседние помещения были сильно задымлены. Однако, когда начали тушить внутри, то огонь перекинулся на трубу вытяжки и вырвался наружу. Возникли трудность при тушении, так как необходимо было обесточить помещения, а сотрудники ДТЭК «Киевские электросети» ехали около 30 минут. По предварительной информации, пожар начался с электрощитка в Damas.
Читайте также: В соцсетях активно обсуждают мощный пожар на Крещатике
Спасатели продолжительное время ликвидировали пожар, чтобы не дать огню распространиться дальше. Состоянием на 09:56 пламя полностью потушили. На месте работали две единицы техники, а также дежурили медики.
В субботу, 25 августа, в Киеве по адресу Крещатик, 12 произошел пожар. Вызов на линию 101 поступил около 07:50, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Предварительно, площадь пожара составила более 15 квадратных метров. Соседние помещения были сильно задымлены. Однако, когда начали тушить внутри, то огонь перекинулся на трубу вытяжки и вырвался наружу. Возникли трудность при тушении, так как необходимо было обесточить помещения, а сотрудники ДТЭК «Киевские электросети» ехали около 30 минут. По предварительной информации, пожар начался с электрощитка в Damas.
Читайте также: В соцсетях активно обсуждают мощный пожар на Крещатике
Спасатели продолжительное время ликвидировали пожар, чтобы не дать огню распространиться дальше. Состоянием на 09:56 пламя полностью потушили. На месте работали две единицы техники, а также дежурили медики.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
544
0
Также советуем посмотреть
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
Оставьте свой комментарий