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Раздел: Происшествия  
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На Крещатике произошел пожар в ресторане

На Крещатике произошел пожар в ресторанеГорел ресторан Damas.

В субботу, 25 августа, в Киеве по адресу Крещатик, 12 произошел пожар. Вызов на линию 101 поступил около 07:50, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Предварительно, площадь пожара составила более 15 квадратных метров. Соседние помещения были сильно задымлены. Однако, когда начали тушить внутри, то огонь перекинулся на трубу вытяжки и вырвался наружу. Возникли трудность при тушении, так как необходимо было обесточить помещения, а сотрудники ДТЭК «Киевские электросети» ехали около 30 минут. По предварительной информации, пожар начался с электрощитка в Damas.

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Спасатели продолжительное время ликвидировали пожар, чтобы не дать огню распространиться дальше. Состоянием на 09:56 пламя полностью потушили. На месте работали две единицы техники, а также дежурили медики.
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 Теги: Киев, Крещатик, пожар, ресторан

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Сегодня, 11:36 » Автор: Алена Шимко
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