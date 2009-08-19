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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разыскивают мальчика

В Киеве разыскивают мальчикаВ Киеве без вести пропал 15-летний Ковалев Максим Сергеевич.

Деснянским управлением полиции Киева разыскивается несовершеннолетний Ковалев Максим Сергеевич, 2003 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина.

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При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру «102».
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 Теги: Киев, мальчик, розыск

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Сегодня, 12:07 » Автор: Алена Шимко
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