» » На Полтавщине насмерть сбили молодого пешехода
Раздел: Происшествия  
0

На Полтавщине насмерть сбили молодого пешехода

На Полтавщине насмерть сбили молодого пешеходаВ Миргороде Полтавской области водитель автомобиля Daewoo Lanos 1996 года рождения насмерть сбил 19-летнего пешехода.

Инцидент произошел на трассе Камышня-Зуевцы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.

Водитель не заметил пешехода, который двигался во встречном направлении и совершил на него наезд.

От полученных травм парень скончался, а водитель получил легкие телесные повреждения.

Читайте также: В Киеве у КПИ сбили насмерть пешехода

По данному факту открыто уголовное производство.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Полтавская область, Миргород, пешеход, смерть, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:25 » Автор: Алена Шимко
     127
     0

Похожие новости по теме

В Киеве у КПИ сбили насмерть пешехода В Киеве у КПИ сбили насмерть пешехода

ДТП произошло ночью.

На трассе Киев-Чоп «ВАЗ» насмерть сбил пешехода На трассе Киев-Чоп «ВАЗ» насмерть сбил пешехода

Погиб житель Николаева.

На Львовщине водитель-беглец сбил насмерть пешехода На Львовщине водитель-беглец сбил насмерть пешехода

Водитель скрылся с места смертельной аварии.

На Львовщине водитель насмерть сбил пешехода и скрылся На Львовщине водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Правоохранители устанавливают местонахождение личность водителя.

На Ровенщине водитель маршрутки насмерть сбил пешехода На Ровенщине водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

От полученных травм человек скончался на месте происшествия

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх