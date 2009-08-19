Раздел: Происшествия
В Киеве задержали за пьяное вождение бывшего посла Украины в США - СМИ
В ночь на 25 августа в Киеве на площади Шевченко сотрудники патрульной полиции остановили Ford Kuga.
За рулем находился бывший посол Украины в США Александр Моцик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Причиной остановки стало нарушение правил дорожного движения. Автомобиль ехал по кругу на площади Шевченко против движения.
По словам правоохранителей, водитель Ford имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако на камеру Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.
В результате чего на мужчину был составлен административный материал по статье 130 административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). После оформления постановления мужчине вызвали такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Кроме этого на водительском коврике машины и рубашке Александра были следы не до конца переваренной пищи.
Читайте также: "Пьяное" ДТП в Киеве: есть пострадавшие
Отметим, что Моцик Александр Федорович с 2010 до 2015 года находился на должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Кроме этого с 2004 года Александр уполномоченный Украины в Международном суде ООН.
За рулем находился бывший посол Украины в США Александр Моцик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Причиной остановки стало нарушение правил дорожного движения. Автомобиль ехал по кругу на площади Шевченко против движения.
По словам правоохранителей, водитель Ford имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако на камеру Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.
В результате чего на мужчину был составлен административный материал по статье 130 административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). После оформления постановления мужчине вызвали такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Кроме этого на водительском коврике машины и рубашке Александра были следы не до конца переваренной пищи.
Читайте также: "Пьяное" ДТП в Киеве: есть пострадавшие
Отметим, что Моцик Александр Федорович с 2010 до 2015 года находился на должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Кроме этого с 2004 года Александр уполномоченный Украины в Международном суде ООН.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
127
0
Также советуем посмотреть
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
Оставьте свой комментарий