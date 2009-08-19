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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали за пьяное вождение бывшего посла Украины в США - СМИ

В Киеве задержали за пьяное вождение бывшего посла Украины в США - СМИВ ночь на 25 августа в Киеве на площади Шевченко сотрудники патрульной полиции остановили Ford Kuga.

За рулем находился бывший посол Украины в США Александр Моцик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Причиной остановки стало нарушение правил дорожного движения. Автомобиль ехал по кругу на площади Шевченко против движения.

По словам правоохранителей, водитель Ford имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако на камеру Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.

В результате чего на мужчину был составлен административный материал по статье 130 административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). После оформления постановления мужчине вызвали такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Кроме этого на водительском коврике машины и рубашке Александра были следы не до конца переваренной пищи.

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Отметим, что Моцик Александр Федорович с 2010 до 2015 года находился на должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Кроме этого с 2004 года Александр уполномоченный Украины в Международном суде ООН.
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 Теги: Киев, посол, пьяное вождение, моцик

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Сегодня, 14:37 » Автор: Алена Шимко
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