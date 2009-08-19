Раздел: Происшествия
Ночью на Крещатике такси сбило девушку
Три девушки переходили улицу в неположенном месте, когда одну из них сбил автомобиль BMW.
В ночь на 25 августа, в центре Киева автомобиль сбил девушку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом в Facebook сообщил журналист Влад Антонов. Видео смотрите здесь.
ДТП произошло ночью на Крещатике. Три девушки переходили улицу в неположенном месте, когда одну из них сбил автомобиль BMW.
"Премия Дарвина тупым ракушкам. Ночное ДТП в Киеве на Крещатике: трое пешеходов нарушителей беззаботно шли навстречу авто", - сказано в сообщении.
Читайте также: ДТП в Киеве: такси сбило пешехода-нарушителя
Отмечается, что после совершения ДТП водитель авто скрылся. В аварии сбитая девушка серьезно пострадала. Ее живой доставили каретой "скорой помощи" в 17 городскую больницу.
В ночь на 25 августа, в центре Киева автомобиль сбил девушку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом в Facebook сообщил журналист Влад Антонов. Видео смотрите здесь.
ДТП произошло ночью на Крещатике. Три девушки переходили улицу в неположенном месте, когда одну из них сбил автомобиль BMW.
"Премия Дарвина тупым ракушкам. Ночное ДТП в Киеве на Крещатике: трое пешеходов нарушителей беззаботно шли навстречу авто", - сказано в сообщении.
Читайте также: ДТП в Киеве: такси сбило пешехода-нарушителя
Отмечается, что после совершения ДТП водитель авто скрылся. В аварии сбитая девушка серьезно пострадала. Ее живой доставили каретой "скорой помощи" в 17 городскую больницу.
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