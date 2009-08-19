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Раздел: Происшествия  
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Ночью на Крещатике такси сбило девушку

Ночью на Крещатике такси сбило девушкуТри девушки переходили улицу в неположенном месте, когда одну из них сбил автомобиль BMW.

В ночь на 25 августа, в центре Киева автомобиль сбил девушку, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Об этом в Facebook сообщил журналист Влад Антонов. Видео смотрите здесь.

ДТП произошло ночью на Крещатике. Три девушки переходили улицу в неположенном месте, когда одну из них сбил автомобиль BMW.

"Премия Дарвина тупым ракушкам. Ночное ДТП в Киеве на Крещатике: трое пешеходов нарушителей беззаботно шли навстречу авто", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что после совершения ДТП водитель авто скрылся. В аварии сбитая девушка серьезно пострадала. Ее живой доставили каретой "скорой помощи" в 17 городскую больницу.
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 Теги: Киев, Крещатик, такси, девушка, ДТП

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Сегодня, 15:05 » Автор: Алена Шимко
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