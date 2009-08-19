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Раздел: Происшествия  
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В Киеве колбы с ртутью выбросили на детскую площадку

В Киеве колбы с ртутью выбросили на детскую площадкуИнцидент произошел во дворе жилого дома по улице Милославской.

В Киеве неизвестные выбросили ртутные лампы на детскую площадку. Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Милославской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По информации, кто-то выбросил ртутные лампы с опасным веществом внутри.

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Очевидцы отмечают, что, к счастью, опасную находку успели найти рано утром, до того, как на площадке появились дети.
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 Теги: Киев, ртуть, лампы, детская площадка

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Сегодня, 16:46 » Автор: Алена Шимко
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