Раздел: Происшествия
В Киеве колбы с ртутью выбросили на детскую площадку
Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Милославской.
В Киеве неизвестные выбросили ртутные лампы на детскую площадку. Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Милославской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По информации, кто-то выбросил ртутные лампы с опасным веществом внутри.
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Очевидцы отмечают, что, к счастью, опасную находку успели найти рано утром, до того, как на площадке появились дети.
В Киеве неизвестные выбросили ртутные лампы на детскую площадку. Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Милославской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По информации, кто-то выбросил ртутные лампы с опасным веществом внутри.
Читайте также: В Киеве детскую площадку превратили в свалку
Очевидцы отмечают, что, к счастью, опасную находку успели найти рано утром, до того, как на площадке появились дети.
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