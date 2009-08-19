В Киеве колбы с ртутью выбросили на детскую площадку

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Милославской.



В Киеве неизвестные выбросили ртутные лампы на детскую площадку. Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Милославской, передает



По информации, кто-то выбросил ртутные лампы с опасным веществом внутри.



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Очевидцы отмечают, что, к счастью, опасную находку успели найти рано утром, до того, как на площадке появились дети. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве неизвестные выбросили ртутные лампы на детскую площадку. Как сообщает dtp.kiev.ua, инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Милославской, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор По информации, кто-то выбросил ртутные лампы с опасным веществом внутри.Очевидцы отмечают, что, к счастью, опасную находку успели найти рано утром, до того, как на площадке появились дети.



