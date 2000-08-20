На Полтавщине авто врезалось в опору, есть погибший

Вчера, 24 августа, в одном из сел Новосанжарского района произошло смертельное ДТП.



Как сообщили в полиции, 29-летний водитель автомобиля Mistubishi не справился с управлением и допустил столкновение с опорой линии электропередач. От полученных травм водитель погиб на месте, передает



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Полиция устанавливает все обстоятельства. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как сообщили в полиции, 29-летний водитель автомобиля Mistubishi не справился с управлением и допустил столкновение с опорой линии электропередач. От полученных травм водитель погиб на месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.ua Полиция устанавливает все обстоятельства.



