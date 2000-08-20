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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева таксист сбил пешехода и убежал

В центре Киева таксист сбил пешехода и убежалСбитая девушка сильно пострадала.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в центре Киева на улице Крещатик. Там автомобиль совершил наезд на пешехода.

Об этом сообщил создатель группы dtp.kiev.ua Владислав Антонов на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Так, авария произошла в центре столицы на Крещатике. Три девушки неспеша переходили улицу в неположенном месте, когда одну из них сбил проезжающий автомобиль BMW.

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"Премия Дарвина тупым ракушкам. Ночное ДТП в Киеве на Крещатике: трое пешеходов нарушителей беззаботно шли навстречу авто", - сказано в сообщении.

Известно, что после совершения наезда водитель авто скрылся с места ДТП. Сбитая девушка сильно пострадала, но выжила, и была госпитализирована в 17 городскую больницу.
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 Теги: Киев, таксист, пешеход

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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