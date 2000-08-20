В Одессе правоохранители задержали иностранца: названа причина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В Одессе арестовали иностранца, продававшего украинок в интимное рабство Мошенника арестовали в международном аэропорту, когда тот пытался вывезти двух украинок в Китай.