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Раздел: Происшествия  
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В Одессе правоохранители задержали иностранца: названа причина

В Одессе правоохранители задержали иностранца: названа причинаЗлоумышленника задержали при попытке вывезти в Китай двух украинок.

В Одессе правоохранители задержали в аэропорту 34-летнего иностранца, который вербовал украинок для предоставления услуг интимного характера в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

По данным полиции, иностранец искал женщин в трудном материальном положении и предлагал им работу в Китае с высокой зарплатой около 12 тысяч долларов США в месяц с хорошими условиями труда, бесплатными проживанием и питанием.

При задержании у иностранца были изъяты деньги, проездные документы и телефон, которые непосредственно указывают на его причастность к данному преступлению. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Как сообщалось ранее, в рейтинге по борьбе с торговлей людьми Украина заняла 87 строчку. Украинок поставляют для работы в 38 стран мира. За шесть месяцев 2018 года полиция обнаружила 186 фактов торговли людьми, из которых 108 - это сексуальная эксплуатация. Сейчас потерпевшими от этих преступлений уже признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних и 7 малолетних детей.
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 Теги: Одесса, иностранец, задержание

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Сегодня, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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