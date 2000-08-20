Раздел: Происшествия
В Киеве наглые воровки попали на камеру
Они залезли в сумку мужчины с ребенком на руках.
В субботу, 25 августа, на Крещатике в Киеве пара женщин обокрала мужчину с ребенком на руках: момент кражи случайно был заснят на видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На фото можно увидеть, как двое женщин, похожие на представителей ромской национальности, вытягивают что-то из сумки, которая висит на плече у идущего впереди мужчины. На руках тот несет ребенка и не замечает происходящего.
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Как отмечается, видео было снято на Площади Независимости одним из подписчиков сообщества. Во время просмотра он заметил, что случайно снял момент кражи.
В субботу, 25 августа, на Крещатике в Киеве пара женщин обокрала мужчину с ребенком на руках: момент кражи случайно был заснят на видео, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На фото можно увидеть, как двое женщин, похожие на представителей ромской национальности, вытягивают что-то из сумки, которая висит на плече у идущего впереди мужчины. На руках тот несет ребенка и не замечает происходящего.
Читайте также: В киевском метро девушка прыгнула под поезд
Как отмечается, видео было снято на Площади Независимости одним из подписчиков сообщества. Во время просмотра он заметил, что случайно снял момент кражи.
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