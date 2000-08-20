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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина спрыгнул с девятого этажа

В Киеве мужчина спрыгнул с девятого этажаПогиб 36-летний мужчина.

От полученных при падении травм он скончался на месте. Ужасная трагедия произошла в одном из жилых домов по улице Григоровича-Барского, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info

Как рассказал отец выбросившегося мужчины, в момент трагедии его 36-летний сын был один в закрытой комнате. Отец не мог объяснить, почему его сын совершил такой поступок и находился в шоковом состоянии. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался еще до приезда медиков.

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На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и «скорая».
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 Теги: Киев, самоубийство

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Сегодня, 10:54 » Автор: Анна Мартынова
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