Раздел: Происшествия
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими
Пострадала пассажирка внедорожника.
В воскресенье, 26 августа, на заезде на Воздухофлотский путепровод произошла авария с участием автомобилей Volkswagen Touareg и Hyundai Sonata. Водитель Touareg был пьян, передает Хроника.инфо с ссылкой на informator.ua.
ДТП случилось около 6:15.
По словам полицейских, водитель Volkswagen Touareg с девушкой-пассажиром двигался со стороны КПИ. На заезде на Воздухофлотский путепровод мужчина на высокой скорости не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, где в нее врезался проезжающий автомобиль Hyundai Sonata. После столкновения Touareg продолжил движение и влетел в фонарный столб. В результате аварии пострадала пассажирка внедорожника. У нее многочисленные травмы ног.
Читайте также: В Киеве таксист сбил человека и сбежал с места ДТП
Копы добавили, что водитель внедорожника вел себя неадекватно, у него были все признаки алкогольного опьянения. Кроме того, скорость Touareg на момент аварии составляла не менее 200 километров в час. На месте работали четыре экипажа патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.
В воскресенье, 26 августа, на заезде на Воздухофлотский путепровод произошла авария с участием автомобилей Volkswagen Touareg и Hyundai Sonata. Водитель Touareg был пьян, передает Хроника.инфо с ссылкой на informator.ua.
ДТП случилось около 6:15.
По словам полицейских, водитель Volkswagen Touareg с девушкой-пассажиром двигался со стороны КПИ. На заезде на Воздухофлотский путепровод мужчина на высокой скорости не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, где в нее врезался проезжающий автомобиль Hyundai Sonata. После столкновения Touareg продолжил движение и влетел в фонарный столб. В результате аварии пострадала пассажирка внедорожника. У нее многочисленные травмы ног.
Читайте также: В Киеве таксист сбил человека и сбежал с места ДТП
Копы добавили, что водитель внедорожника вел себя неадекватно, у него были все признаки алкогольного опьянения. Кроме того, скорость Touareg на момент аварии составляла не менее 200 километров в час. На месте работали четыре экипажа патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
283
0
Также советуем посмотреть
- Новые каблуки Путина насмешили соцсети
- Улыбка до ушей: свежие анекдоты для позитивного утра
- В «ДНР» оконфузились с изображением на почтовых марках
- Ситуация в зоне ООС: террористы понесли потери
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
Оставьте свой комментарий