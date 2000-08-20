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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшимиПострадала пассажирка внедорожника.

В воскресенье, 26 августа, на заезде на Воздухофлотский путепровод произошла авария с участием автомобилей ‪Volkswagen Touareg и Hyundai Sonata. Водитель Touareg был пьян, передает Хроника.инфо с ссылкой на informator.ua.

ДТП случилось около 6:15.

По словам полицейских, водитель Volkswagen Touareg с девушкой-пассажиром двигался со стороны КПИ. На заезде на Воздухофлотский путепровод мужчина на высокой скорости не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, где в нее врезался проезжающий автомобиль Hyundai Sonata. После столкновения Touareg продолжил движение и влетел в фонарный столб. В результате аварии пострадала пассажирка внедорожника. У нее многочисленные травмы ног.

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Копы добавили, что водитель внедорожника вел себя неадекватно, у него были все признаки алкогольного опьянения. Кроме того, скорость Touareg на момент аварии составляла не менее 200 километров в час. На месте работали четыре экипажа патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.

В Киеве пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:19 » Автор: Анна Мартынова
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