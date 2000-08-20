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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло ДТП с участием четырех авто

В Киеве произошло ДТП с участием четырех автоУ пострадавших травмы различной тяжести.

В Киеве на Окружной дороге произошла двойная авария с участием четырех автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Инцидент произошел на Кольцевой дороге в направлении проспекта Победы. На дороге уже оформляли ДТП водители трех автомобилей: "Лады", микроавтобуса "Фольксвагена" и "Рено", когда подъехал водитель грузового рефрежератор. Грузовик MAN ехал в левой крайней полосе и не успел вовремя среагировать и затормозить. В результате он въехал в заднюю часть автомобиля "Лада". В столкновении с грузовиком пострадали два человека, которые находились в легковом автомобиле.

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При этом одного из пострадавших даже вырезали из машины спасатели, так как машина была сильно деформирована. Пострадавших госпитализированы с травмами различной тяжести. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:57 » Автор: Анна Мартынова
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