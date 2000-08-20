Раздел: Происшествия
В Киеве автомобиль сгорел дотла из-за «коктейля Молотова»
Пожар произошел ночью.
В воскресенье, 26 августа, во дворе дома по адресу улица Бальзака, 58 полностью сгорел внедорожник BMW Х5 на «еврономерах». В машину бросили бутылку с зажигательной смесью, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Пожар случился около 3:20.
По словам очевидцев, к припаркованной во дворе дома по адресу улица Бальзака, 58 машине BMW Х5 подъехал неизвестный автомобиль. Из него злоумышленники бросили на припаркованный внедорожник бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате пожара BMW сгорел дотла. Также пострадали два автомобиля, которые были припаркованы рядом с «немцем». У Toyota Yaris обгорел левый бок и поплавилась задняя левая фара. Владелец Toyota успел вовремя отогнать автомобиль подальше от огня и минимизировать урон. У Audi A6 огонь повредил переднюю левую фару и передний бампер.
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По словам владельца BMW Х5, незадолго до пожара ему угрожал мужчина, с которым у них произошел конфликт. Водитель сгоревшего внедорожника якобы поцарапал автомобиль угрожавшего мужчины. На месте работал экипаж патрульной полиции, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа.
В воскресенье, 26 августа, во дворе дома по адресу улица Бальзака, 58 полностью сгорел внедорожник BMW Х5 на «еврономерах». В машину бросили бутылку с зажигательной смесью, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Пожар случился около 3:20.
По словам очевидцев, к припаркованной во дворе дома по адресу улица Бальзака, 58 машине BMW Х5 подъехал неизвестный автомобиль. Из него злоумышленники бросили на припаркованный внедорожник бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате пожара BMW сгорел дотла. Также пострадали два автомобиля, которые были припаркованы рядом с «немцем». У Toyota Yaris обгорел левый бок и поплавилась задняя левая фара. Владелец Toyota успел вовремя отогнать автомобиль подальше от огня и минимизировать урон. У Audi A6 огонь повредил переднюю левую фару и передний бампер.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
По словам владельца BMW Х5, незадолго до пожара ему угрожал мужчина, с которым у них произошел конфликт. Водитель сгоревшего внедорожника якобы поцарапал автомобиль угрожавшего мужчины. На месте работал экипаж патрульной полиции, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа.
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