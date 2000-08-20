Раздел: Происшествия
В Киеве грузовик врезался в легковушку
Ребенок чудом не пострадал.
Авария произошла днем 25 августа на Окружной дороге, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ отвлекся от дороги и врезался в едущий впереди ВАЗ.
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В результате происшествия пострадала пассажирка ВАЗа: из искореженной машины женщину доставали прибывшие спасатели. В ВАЗе также находился ребенок, он чудом не получил травм.
Авария произошла днем 25 августа на Окружной дороге, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ отвлекся от дороги и врезался в едущий впереди ВАЗ.
Читайте также: Смертельное ДТП на Сумщине: пьяный мотоциклист сбил троих людей
В результате происшествия пострадала пассажирка ВАЗа: из искореженной машины женщину доставали прибывшие спасатели. В ВАЗе также находился ребенок, он чудом не получил травм.
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