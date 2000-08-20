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Раздел: Происшествия  
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В Киеве грузовик врезался в легковушку

В Киеве грузовик врезался в легковушкуРебенок чудом не пострадал.

Авария произошла днем 25 августа на Окружной дороге, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ отвлекся от дороги и врезался в едущий впереди ВАЗ.

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В результате происшествия пострадала пассажирка ВАЗа: из искореженной машины женщину доставали прибывшие спасатели. В ВАЗе также находился ребенок, он чудом не получил травм.
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 Теги: Киев, грузовик

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Сегодня, 15:35 » Автор: Анна Мартынова
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