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Раздел: Происшествия  
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На Полтавщине ребенок погиб из-за удара током

На Полтавщине ребенок погиб из-за удара токомРебенку было 10 лет.

В воскресенье, 26 августа, в селе Рокитное Кременчугского района Полтавской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб десятилетний ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как выяснилось, около 11 утра мальчик помогал подключать насосную станцию в колодце, вследствии чего его ударило разрядом тока.

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Полиция Кременчугского района проверяет все обстоятельства этого происшествия. По делу открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство), однако правоохранители квалифицируют его как несчастный случай.
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 Теги: Полтавщина, ребенок

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Сегодня, 17:34 » Автор: Анна Мартынова
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