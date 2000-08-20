Раздел: Происшествия
На Полтавщине ребенок погиб из-за удара током
Ребенку было 10 лет.
В воскресенье, 26 августа, в селе Рокитное Кременчугского района Полтавской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб десятилетний ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как выяснилось, около 11 утра мальчик помогал подключать насосную станцию в колодце, вследствии чего его ударило разрядом тока.
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Полиция Кременчугского района проверяет все обстоятельства этого происшествия. По делу открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство), однако правоохранители квалифицируют его как несчастный случай.
В воскресенье, 26 августа, в селе Рокитное Кременчугского района Полтавской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб десятилетний ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как выяснилось, около 11 утра мальчик помогал подключать насосную станцию в колодце, вследствии чего его ударило разрядом тока.
Читайте также: В центре Киева фургон инкассаторов попал в ДТП и перевернулся
Полиция Кременчугского района проверяет все обстоятельства этого происшествия. По делу открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (умышленное убийство), однако правоохранители квалифицируют его как несчастный случай.
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