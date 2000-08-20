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Раздел: Происшествия  
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В Киеве неизвестный поджег "евробляху"

В Киеве неизвестный поджег "евробляху"Машина была припаркована во дворе дома.

В ночь на 26 августа на Троещине неизвестный подпалил внедорожник на "евробляхе".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Так, по словам очевидцев, машина была припаркована во дворе дома по адресу: улица Бальзака, 58. К внедорожнику BMW X5 ночью, около 3:20, подъехал неизвестный автомобиль, из которого в машину бросили бутылку с зажигательной смесью. После поджога злоумышленники скрылись.

По словам владельца машины, она сгорела дотла. Более того, в момент возгорания также был нанесен ущерб авто, которые стояли рядом. У одной из них обгорел бок и оплавилась задняя фара, а у второй был поврежден передний бампер.

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Более того, мужчина уточнил, перед инцидентом ему угрожал мужчина, с которым у него произошел конфликт.

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 Теги: Киев, поджег, евробляхи

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Сегодня, 20:10 » Автор: Едгар Букмирза
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