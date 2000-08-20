Раздел: Происшествия
В Киеве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа
На месте происшествия работали патрульные полиции.
В субботу, 25 августа в Киеве мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув с 9-го этажа из окна. Трагический инцидент произошел примерно в 21:40.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".
В сообщении написано, что киевлянин выбросился из окна многоэтажки, находящейся в районе Борщаговки по адресу Григоровича-Барского, 3.
По словам отца погибшего 36-летнего мужчины, в момент трагедии его сын был один и находился в закрытой комнате. Отмечается, что отец так и не смог объяснить причины такого поступка мужчины, наложившего на себя руки. Единственное, что сообщил отец – то, что разбившийся сын пребывал в шоковом состоянии.
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К сожалению, травмы, полученные мужчиной в результате удара об землю, оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался еще до момента прибытия медиков к месту трагедии.
В субботу, 25 августа в Киеве мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув с 9-го этажа из окна. Трагический инцидент произошел примерно в 21:40.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".
В сообщении написано, что киевлянин выбросился из окна многоэтажки, находящейся в районе Борщаговки по адресу Григоровича-Барского, 3.
По словам отца погибшего 36-летнего мужчины, в момент трагедии его сын был один и находился в закрытой комнате. Отмечается, что отец так и не смог объяснить причины такого поступка мужчины, наложившего на себя руки. Единственное, что сообщил отец – то, что разбившийся сын пребывал в шоковом состоянии.
Читайте также: В Киеве пьяный мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа
К сожалению, травмы, полученные мужчиной в результате удара об землю, оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался еще до момента прибытия медиков к месту трагедии.
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