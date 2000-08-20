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Раздел: Происшествия  
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В Киеве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа

В Киеве мужчина выпрыгнул с 9-го этажаНа месте происшествия работали патрульные полиции.

В субботу, 25 августа в Киеве мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув с 9-го этажа из окна. Трагический инцидент произошел примерно в 21:40.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".

В сообщении написано, что киевлянин выбросился из окна многоэтажки, находящейся в районе Борщаговки по адресу Григоровича-Барского, 3.

По словам отца погибшего 36-летнего мужчины, в момент трагедии его сын был один и находился в закрытой комнате. Отмечается, что отец так и не смог объяснить причины такого поступка мужчины, наложившего на себя руки. Единственное, что сообщил отец – то, что разбившийся сын пребывал в шоковом состоянии.

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К сожалению, травмы, полученные мужчиной в результате удара об землю, оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался еще до момента прибытия медиков к месту трагедии.

В Киеве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа
В Киеве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа
В Киеве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа
В Киеве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа



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 Теги: Киев, суицид

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Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
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