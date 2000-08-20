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Раздел: Происшествия  
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Спасатели ликвидировали огонь на свалке под Балаклеей

Спасатели ликвидировали огонь на свалке под БалаклеейК месту пожара было направлено восемь автоцистерн.

В Харьковской области сотрудники ГСЧС по состоянию на 20:20 воскресенья, 26 августа, ликвидировали огонь на свалке в Балаклее.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"В 16:05 пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха, осуществлено 20 сбросов воды. В 16:53 возгорание было локализовано, а в 20:20 – ликвидировано. Пострадавших нет", – уточнили в службе.

Как сообщалось, к месту пожара было направлено восемь автоцистерн, вертолет Ми-8 ГСЧС, а также четыре автоцистерны предприятий района.

Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 25-27 августа в Украине будет сохраняться очень высокая опасность пожаров.

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Также сегодня, 26 августа, в Житомирской области вспыхнул пожар на территории предприятия по обработке дерева. Огонь охватил площадь около 100 кв. м.
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 Теги: Спасатели, Балаклея, свалка

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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