Раздел: Происшествия
Спасатели ликвидировали огонь на свалке под Балаклеей
К месту пожара было направлено восемь автоцистерн.
В Харьковской области сотрудники ГСЧС по состоянию на 20:20 воскресенья, 26 августа, ликвидировали огонь на свалке в Балаклее.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"В 16:05 пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха, осуществлено 20 сбросов воды. В 16:53 возгорание было локализовано, а в 20:20 – ликвидировано. Пострадавших нет", – уточнили в службе.
Как сообщалось, к месту пожара было направлено восемь автоцистерн, вертолет Ми-8 ГСЧС, а также четыре автоцистерны предприятий района.
Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 25-27 августа в Украине будет сохраняться очень высокая опасность пожаров.
Читайте также: Под Киевом участились случаи возгорания свалок
Также сегодня, 26 августа, в Житомирской области вспыхнул пожар на территории предприятия по обработке дерева. Огонь охватил площадь около 100 кв. м.
В Харьковской области сотрудники ГСЧС по состоянию на 20:20 воскресенья, 26 августа, ликвидировали огонь на свалке в Балаклее.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"В 16:05 пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха, осуществлено 20 сбросов воды. В 16:53 возгорание было локализовано, а в 20:20 – ликвидировано. Пострадавших нет", – уточнили в службе.
Как сообщалось, к месту пожара было направлено восемь автоцистерн, вертолет Ми-8 ГСЧС, а также четыре автоцистерны предприятий района.
Ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 25-27 августа в Украине будет сохраняться очень высокая опасность пожаров.
Читайте также: Под Киевом участились случаи возгорания свалок
Также сегодня, 26 августа, в Житомирской области вспыхнул пожар на территории предприятия по обработке дерева. Огонь охватил площадь около 100 кв. м.
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