Раздел: Происшествия
В Киеве такси Uber устроило ДТП с пострадавшими
В Volkswagen Golf пострадали два человека.
В понедельник, 27 августа, на пересечении улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко произошла авария с участием автомобилей Dacia службы такси Uber и Volkswagen Golf. Пострадали два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой ан informator.ua.
ДТП произошло около 0:30.
По словам полиции, водитель Volkswagen Golf двигался по проспекту Петра Григоренко. Выезжая на улицу Анны Ахматовой на зеленый сигнал светофора, он не заметил автомобиль Dacia службы такси Uber, который направлялся в сторону Харьковского шоссе, и не уступил ему дорогу. Водитель Dacia не успел затормозить и врезался в бок «немца». Удар был таким сильным, что обе машины развернуло на дороге.
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В момент аварии в Dacia находился пассажир. К счастью, он и водитель такси не пострадали. Несмотря на сработавшие подушки безопасности, в Golf пострадали два человека. У одного перелом руки, у второго - плеча. Обоих госпитализировали. На месте работали экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.
В понедельник, 27 августа, на пересечении улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко произошла авария с участием автомобилей Dacia службы такси Uber и Volkswagen Golf. Пострадали два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой ан informator.ua.
ДТП произошло около 0:30.
По словам полиции, водитель Volkswagen Golf двигался по проспекту Петра Григоренко. Выезжая на улицу Анны Ахматовой на зеленый сигнал светофора, он не заметил автомобиль Dacia службы такси Uber, который направлялся в сторону Харьковского шоссе, и не уступил ему дорогу. Водитель Dacia не успел затормозить и врезался в бок «немца». Удар был таким сильным, что обе машины развернуло на дороге.
Читайте также: В Киеве актер избил свою жену и похвастался этим в соцсетях
В момент аварии в Dacia находился пассажир. К счастью, он и водитель такси не пострадали. Несмотря на сработавшие подушки безопасности, в Golf пострадали два человека. У одного перелом руки, у второго - плеча. Обоих госпитализировали. На месте работали экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.
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