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Раздел: Происшествия  
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В Киеве такси Uber устроило ДТП с пострадавшими

В Киеве такси Uber устроило ДТП с пострадавшимиВ Volkswagen Golf пострадали два человека.

В понедельник, 27 августа, на пересечении улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко произошла авария с участием автомобилей Dacia службы такси Uber и Volkswagen Golf. Пострадали два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой ан informator.ua.

ДТП произошло около 0:30.

По словам полиции, водитель Volkswagen Golf двигался по проспекту Петра Григоренко. Выезжая на улицу Анны Ахматовой на зеленый сигнал светофора, он не заметил автомобиль Dacia службы такси Uber, который направлялся в сторону Харьковского шоссе, и не уступил ему дорогу. Водитель Dacia не успел затормозить и врезался в бок «немца». Удар был таким сильным, что обе машины развернуло на дороге.

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В момент аварии в Dacia находился пассажир. К счастью, он и водитель такси не пострадали. Несмотря на сработавшие подушки безопасности, в Golf пострадали два человека. У одного перелом руки, у второго - плеча. Обоих госпитализировали. На месте работали экипаж патрульной полиции, «скорая» и следственно-оперативная группа.

В Киеве такси Uber устроило ДТП с пострадавшими
В Киеве такси Uber устроило ДТП с пострадавшими
В Киеве такси Uber устроило ДТП с пострадавшими
В Киеве такси Uber устроило ДТП с пострадавшими
В Киеве такси Uber устроило ДТП с пострадавшими
В Киеве такси Uber устроило ДТП с пострадавшими
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 09:23 » Автор: Анна Мартынова
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