Раздел: Происшествия
В Киеве легковушка сбила байкера
Водитель грубо нарушил ПДД.
В вечерний час 26 августа, на исходе воскресенья, на улице Братиславской в Деснянском районе легковой автомобиль совершил наезд на байкера, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Водитель «легковушки», допустив грубейшее нарушение ПДД, начал разворот через двойную сплошную полосу движения
Скриншот ссообщения в соцсети
Все случилось на трассе Братиславской возле съезда с автотрассы проспекта Ватутина в 7 часов вечера. Авто ехало по Братиславской в сторону перекрестка нескольких улиц - Ватутина, Драйзера и Электротехнической. Байкер гнал мотоцикл с Драйзера на Братиславскую.
Водитель легкового авто решил заехать на автозаправку и накачать авто бензином. Заправка находилась слева от его движения. И он начал разворачивать свою машину через двойную сплошную полосу движения. Произошел наезд на мотоциклиста.
Парень чудом остался жив, лежал весь в крови на трассе. Автор заметки вызвал патрульных и скорую, обеспечил, чтобы никто ничего не трогал до прибытия патрульных. Байкеру на помощь специализированная служба помощи водителям байков. Доктора «скорой» забрали мотоциклиста в больницу, он остался в живых, предстоит операция.
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Водителя-нарушителя допрашивали правоохранители.
В вечерний час 26 августа, на исходе воскресенья, на улице Братиславской в Деснянском районе легковой автомобиль совершил наезд на байкера, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Водитель «легковушки», допустив грубейшее нарушение ПДД, начал разворот через двойную сплошную полосу движения
Скриншот ссообщения в соцсети
Все случилось на трассе Братиславской возле съезда с автотрассы проспекта Ватутина в 7 часов вечера. Авто ехало по Братиславской в сторону перекрестка нескольких улиц - Ватутина, Драйзера и Электротехнической. Байкер гнал мотоцикл с Драйзера на Братиславскую.
Водитель легкового авто решил заехать на автозаправку и накачать авто бензином. Заправка находилась слева от его движения. И он начал разворачивать свою машину через двойную сплошную полосу движения. Произошел наезд на мотоциклиста.
Парень чудом остался жив, лежал весь в крови на трассе. Автор заметки вызвал патрульных и скорую, обеспечил, чтобы никто ничего не трогал до прибытия патрульных. Байкеру на помощь специализированная служба помощи водителям байков. Доктора «скорой» забрали мотоциклиста в больницу, он остался в живых, предстоит операция.
Читайте также: В Киеве «Газель» протаранила припаркованный Mercedes
Водителя-нарушителя допрашивали правоохранители.
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