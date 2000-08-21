Раздел: Происшествия
На Одесчине повесилась 15-летняя девушка
Девушку избивал взрослый сожитель.
В Белгород-Днестровском районе в воскресенье, 26 августа, произошла трагедия, передает Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua.
Ушла из жизни через суицид 15-летняя Габриела. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил советник губернатора Артем Поланский.
По словам Поланского, у девушки была трудная жизненная ситуация. Она росла без родителей, с бабушкой. Неоднократно попадала в приют. Полтора месяца назад ее и бабушку избил 29-летний сожитель. В тот момент Габриела была беременна.
"Каждый из нас виноват в смерти Габриелы.
Мы недостаточно настойчивы в требованиях к работе государства. Недостаток кадров и финансов для качественной работы социальных служб, Службы по делам детей. Отсутствие кризисного центра для таких трудных подростков. Отсутствие психологов, нужны всегда и вовремя. Невмешательство правоохранительных органов и отсутствие наказания для этого 29-летнего урода. Всё это в сумме привело к трагедии. Уверен, не первой...", - пишет Поланский.
Читайте также: В Киеве на Раисы Окипной похитили мужчину
"Прости, Габриела. Я тоже виноват в твоей смерти".
В Белгород-Днестровском районе в воскресенье, 26 августа, произошла трагедия, передает Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua.
Ушла из жизни через суицид 15-летняя Габриела. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил советник губернатора Артем Поланский.
По словам Поланского, у девушки была трудная жизненная ситуация. Она росла без родителей, с бабушкой. Неоднократно попадала в приют. Полтора месяца назад ее и бабушку избил 29-летний сожитель. В тот момент Габриела была беременна.
"Каждый из нас виноват в смерти Габриелы.
Мы недостаточно настойчивы в требованиях к работе государства. Недостаток кадров и финансов для качественной работы социальных служб, Службы по делам детей. Отсутствие кризисного центра для таких трудных подростков. Отсутствие психологов, нужны всегда и вовремя. Невмешательство правоохранительных органов и отсутствие наказания для этого 29-летнего урода. Всё это в сумме привело к трагедии. Уверен, не первой...", - пишет Поланский.
Читайте также: В Киеве на Раисы Окипной похитили мужчину
"Прости, Габриела. Я тоже виноват в твоей смерти".
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