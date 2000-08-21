» » На Одесчине повесилась 15-летняя девушка
Раздел: Происшествия  
0

На Одесчине повесилась 15-летняя девушка

На Одесчине повесилась 15-летняя девушкаДевушку избивал взрослый сожитель.

В Белгород-Днестровском районе в воскресенье, 26 августа, произошла трагедия, передает Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua.

Ушла из жизни через суицид 15-летняя Габриела. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил советник губернатора Артем Поланский.

По словам Поланского, у девушки была трудная жизненная ситуация. Она росла без родителей, с бабушкой. Неоднократно попадала в приют. Полтора месяца назад ее и бабушку избил 29-летний сожитель. В тот момент Габриела была беременна.

"Каждый из нас виноват в смерти Габриелы.

Мы недостаточно настойчивы в требованиях к работе государства. Недостаток кадров и финансов для качественной работы социальных служб, Службы по делам детей. Отсутствие кризисного центра для таких трудных подростков. Отсутствие психологов, нужны всегда и вовремя. Невмешательство правоохранительных органов и отсутствие наказания для этого 29-летнего урода. Всё это в сумме привело к трагедии. Уверен, не первой...", - пишет Поланский.

Читайте также: В Киеве на Раисы Окипной похитили мужчину

"Прости, Габриела. Я тоже виноват в твоей смерти".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесская область, самоубийство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:53 » Автор: Анна Мартынова
     237
     0

Похожие новости по теме

В Киеве на Раисы Окипной похитили мужчину В Киеве на Раисы Окипной похитили мужчину

Один из похитителей скрылся.

В Донецкой области мужчина избил до смерти собственную мать В Донецкой области мужчина избил до смерти собственную мать

Мужчина часто избивал свою 82-летнюю мать.

В Днепре женщину забил до смерти молодой сожитель В Днепре женщину забил до смерти молодой сожитель

Тело женщины нашел ее бывший муж.

В Днепропетровской области 23-летняя девушка забила до смерти мужчину и закопала его В Днепропетровской области 23-летняя девушка забила до смерти мужчину и закопала его

23-летняя девушка забила насмерть 29-летнего мужчину лопатой.

ЧП на Одесчине: в интернате избили 7-летнюю воспитанницу ЧП на Одесчине: в интернате избили 7-летнюю воспитанницу

Тревогу забила мама девочки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх