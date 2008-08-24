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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине в пожаре погиб человек

На Киевщине в пожаре погиб человекЧП произошло в Васильковском районе.

По официальной информации ГСНС Киевщины этой ночью около часу ночи поступило сообщение о пожаре в селе Лосятин по улице Котовского на Васильковщине Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

После получения сообщения о пожаре на место происшествия сразу же были направлены отделение 48-й ГПСП смт. Гебинки и 29-я ГПСЧ города Васильков.

По прибытии на место пожара и проведя разведку спасателями было установлено, что горит перекрытие и крыша одноэтажного жилого дома, огонь охватил периметр всего дома.

Деревянные перекрытия частного дома в сухую погоду достаточно быстро воспламенились и огонь распространился по территории всего дома, сгорели и деревянные окна дома.

Около 2-х часов боролись пожарные с огнем и в 03.52 пламя было ликвидировано.

Как отмечено в сообщении ГСНС, на месте пожара спасатели выявили тело человека без признаков жизни. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. На место происшествия была вызвана полиция, которая установит личность погибшего и причины его смерти.

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Причины пожара устанавливают специалисты.
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 Теги: Киевщина, пожар

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Сегодня, 15:14 » Автор: Анна Мартынова
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