На Киевщине в пожаре погиб человек

ЧП произошло в Васильковском районе.



По официальной информации ГСНС Киевщины этой ночью около часу ночи поступило сообщение о пожаре в селе Лосятин по улице Котовского на Васильковщине Киевской области, передает



После получения сообщения о пожаре на место происшествия сразу же были направлены отделение 48-й ГПСП смт. Гебинки и 29-я ГПСЧ города Васильков.



По прибытии на место пожара и проведя разведку спасателями было установлено, что горит перекрытие и крыша одноэтажного жилого дома, огонь охватил периметр всего дома.



Деревянные перекрытия частного дома в сухую погоду достаточно быстро воспламенились и огонь распространился по территории всего дома, сгорели и деревянные окна дома.



Около 2-х часов боролись пожарные с огнем и в 03.52 пламя было ликвидировано.



Как отмечено в сообщении ГСНС, на месте пожара спасатели выявили тело человека без признаков жизни. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. На место происшествия была вызвана полиция, которая установит личность погибшего и причины его смерти.



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Причины пожара устанавливают специалисты.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По официальной информации ГСНС Киевщины этой ночью около часу ночи поступило сообщение о пожаре в селе Лосятин по улице Котовского на Васильковщине Киевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online После получения сообщения о пожаре на место происшествия сразу же были направлены отделение 48-й ГПСП смт. Гебинки и 29-я ГПСЧ города Васильков.По прибытии на место пожара и проведя разведку спасателями было установлено, что горит перекрытие и крыша одноэтажного жилого дома, огонь охватил периметр всего дома.Деревянные перекрытия частного дома в сухую погоду достаточно быстро воспламенились и огонь распространился по территории всего дома, сгорели и деревянные окна дома.Около 2-х часов боролись пожарные с огнем и в 03.52 пламя было ликвидировано.Как отмечено в сообщении ГСНС, на месте пожара спасатели выявили тело человека без признаков жизни. Предположительно, причиной смерти стало отравление угарным газом. На место происшествия была вызвана полиция, которая установит личность погибшего и причины его смерти.Причины пожара устанавливают специалисты.



