» » В Славянске маршрутка перевернулась, столкнувшись с микроавтобусом
Раздел: Происшествия  
0

В Славянске маршрутка перевернулась, столкнувшись с микроавтобусом

В Славянске маршрутка перевернулась, столкнувшись с микроавтобусомМаршрутка упала на бок.

Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутки и микроавтобуса. ДТП произошло в понедельник утром, 27 августа, в Славянске, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

"В 6:50 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центре города. Маршрутное такси, которое двигалось по улице Центральной со стороны автовокзала, столкнулось с микроавтобусом, следовавшим по улице Шелковичной в сторону Центрального рынка", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве «на горячем» поймали парней, обворовывающих автомобили

Уточняется, что от сильного удара маршрутка упала на бок. Телесные повреждения получили трое пассажиров маршрутки в возрасте от 26 до 65 лет. Их доставили в травматологию.

В Славянске маршрутка перевернулась, столкнувшись с микроавтобусом
В Славянске маршрутка перевернулась, столкнувшись с микроавтобусом
В Славянске маршрутка перевернулась, столкнувшись с микроавтобусом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Славянск, маршрутка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:47 » Автор: Анна Мартынова
     111
     0

Похожие новости по теме

Смертельное ДТП под Одессой: маршрутка столкнулась с микроавтобусом Смертельное ДТП под Одессой: маршрутка столкнулась с микроавтобусом

Водитель микроавтобуса погиб на месте.

В Чернигове столкнулись маршрутка и троллейбус: пострадали 12 человек В Чернигове столкнулись маршрутка и троллейбус: пострадали 12 человек

12 человек пострадали, трое из них находится в критическом состоянии.

На Сумщине маршрутка врезалась в трактор: много пострадавших На Сумщине маршрутка врезалась в трактор: много пострадавших

В результате столкновения пострадали пять человек.

В центре Запорожья столкнулись грузовик и маршрутка: девять пострадавших В центре Запорожья столкнулись грузовик и маршрутка: девять пострадавших

От удара грузовик перевернулся.

В Кропивницком маршрутка потеряла колеса во время движения В Кропивницком маршрутка потеряла колеса во время движения

В таком виде маршрутное такси двигалось около 50 метров.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх