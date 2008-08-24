Раздел: Происшествия
В Славянске маршрутка перевернулась, столкнувшись с микроавтобусом
Маршрутка упала на бок.
Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутки и микроавтобуса. ДТП произошло в понедельник утром, 27 августа, в Славянске, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"В 6:50 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центре города. Маршрутное такси, которое двигалось по улице Центральной со стороны автовокзала, столкнулось с микроавтобусом, следовавшим по улице Шелковичной в сторону Центрального рынка", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что от сильного удара маршрутка упала на бок. Телесные повреждения получили трое пассажиров маршрутки в возрасте от 26 до 65 лет. Их доставили в травматологию.
Четыре человека пострадали в результате столкновения маршрутки и микроавтобуса. ДТП произошло в понедельник утром, 27 августа, в Славянске, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
"В 6:50 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центре города. Маршрутное такси, которое двигалось по улице Центральной со стороны автовокзала, столкнулось с микроавтобусом, следовавшим по улице Шелковичной в сторону Центрального рынка", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве «на горячем» поймали парней, обворовывающих автомобили
Уточняется, что от сильного удара маршрутка упала на бок. Телесные повреждения получили трое пассажиров маршрутки в возрасте от 26 до 65 лет. Их доставили в травматологию.
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