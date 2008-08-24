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Раздел: Происшествия  
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Автомобиль насмерть сбил украинца в Польше

Автомобиль насмерть сбил украинца в ПольшеМужчина погиб на месте происшествия.

Накануне в Польше под колеса автомобиля Ford попал 32-летний украинец. За рулем машины находился 31-летний гражданин страны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

По словам правоохранителей, инцидент произошел в 20:00 26 августа на улице Куницкого.

Предварительно установлено, что поляк ехал по левой полосе в направлении центра, но вдруг на проезжую часть вышел украинец с правой стороны и в итоге попал под колеса.

В полиции утверждают, что в результате наезда мужчина погиб на месте происшествия.

Также правоохранители не обнаружили в крови водителя алкоголя.

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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 Теги: ДТП, Польша, украинец

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Сегодня, 21:14 » Автор: Едгар Букмирза
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