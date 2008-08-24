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Раздел: Происшествия  
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В Крыму колодец превратили в огромную свалку

В Крыму колодец превратили в огромную свалкуСнимок сделан в Симферополе.

В условиях хронической нехватки воды и засухи, в оккупированном Крыму колодцы превращаются в свалки.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное на Twitter странице RoksolanaToday&Крым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Как отмечается, снимок сделан в Симферополе, неподалеку от водохранилища.

"Симферополь. Это в ста метрах от водохранилища. Озеро мусора…", – пишет автор поста.

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Напомним, ранее сообщалось, что из-за серьезных проблем с водой оккупированный Крым вскоре может превратиться в пустыню. Собственных источников водоснабжения полуострову не хватает, а с подконтрольной Украине территории после аннексии вода не поступает.

В Крыму колодец превратили в огромную свалку
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 Теги: Крым, колодец, свалка

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Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
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