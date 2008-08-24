Раздел: Происшествия
В Крыму колодец превратили в огромную свалку
Снимок сделан в Симферополе.
В условиях хронической нехватки воды и засухи, в оккупированном Крыму колодцы превращаются в свалки.
Об этом свидетельствует фото, опубликованное на Twitter странице RoksolanaToday&Крым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Как отмечается, снимок сделан в Симферополе, неподалеку от водохранилища.
"Симферополь. Это в ста метрах от водохранилища. Озеро мусора…", – пишет автор поста.
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Напомним, ранее сообщалось, что из-за серьезных проблем с водой оккупированный Крым вскоре может превратиться в пустыню. Собственных источников водоснабжения полуострову не хватает, а с подконтрольной Украине территории после аннексии вода не поступает.
В условиях хронической нехватки воды и засухи, в оккупированном Крыму колодцы превращаются в свалки.
Об этом свидетельствует фото, опубликованное на Twitter странице RoksolanaToday&Крым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Как отмечается, снимок сделан в Симферополе, неподалеку от водохранилища.
"Симферополь. Это в ста метрах от водохранилища. Озеро мусора…", – пишет автор поста.
Читайте также: В Киеве реку превратили в строительную свалку
Напомним, ранее сообщалось, что из-за серьезных проблем с водой оккупированный Крым вскоре может превратиться в пустыню. Собственных источников водоснабжения полуострову не хватает, а с подконтрольной Украине территории после аннексии вода не поступает.
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