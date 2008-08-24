Раздел: Происшествия
В Киеве в общественном транспорте умер мужчина
Трагедия произошла около 19:30.
В понедельник, 27 августа, в Киеве в трамвае номер 14 умер мужчина. Прибывшая на место «скорая» констатировала смерть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
По словам контроллера трамвая, ей сообщили пассажиры со второго вагона, что человеку стало плохо. В районе Берестейской трамвай остановили. Люди вызвали врачей скорой медпомощи и полицию.
Мужчине пенсионного возраста пытались помочь пассажиры вагона до приезда медиков. Однако, у него быстро посинело лицо. Приехавшие на место происшествия врачи, констатировали смерть. По предварительным данным, у мужчины оторвался тромб.
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Движение трамваев в сторону метро «Лукьяновка» было остановлено почти на 2 часа. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа. Причины смерти определит следствие.
В понедельник, 27 августа, в Киеве в трамвае номер 14 умер мужчина. Прибывшая на место «скорая» констатировала смерть.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
По словам контроллера трамвая, ей сообщили пассажиры со второго вагона, что человеку стало плохо. В районе Берестейской трамвай остановили. Люди вызвали врачей скорой медпомощи и полицию.
Мужчине пенсионного возраста пытались помочь пассажиры вагона до приезда медиков. Однако, у него быстро посинело лицо. Приехавшие на место происшествия врачи, констатировали смерть. По предварительным данным, у мужчины оторвался тромб.
Читайте также: Смеемся до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Движение трамваев в сторону метро «Лукьяновка» было остановлено почти на 2 часа. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа. Причины смерти определит следствие.
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