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Раздел: Происшествия  
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В Киеве в общественном транспорте умер мужчина

В Киеве в общественном транспорте умер мужчинаТрагедия произошла около 19:30.

В понедельник, 27 августа, в Киеве в трамвае номер 14 умер мужчина. Прибывшая на место «скорая» констатировала смерть.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

По словам контроллера трамвая, ей сообщили пассажиры со второго вагона, что человеку стало плохо. В районе Берестейской трамвай остановили. Люди вызвали врачей скорой медпомощи и полицию.

Мужчине пенсионного возраста пытались помочь пассажиры вагона до приезда медиков. Однако, у него быстро посинело лицо. Приехавшие на место происшествия врачи, констатировали смерть. По предварительным данным, у мужчины оторвался тромб.

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Движение трамваев в сторону метро «Лукьяновка» было остановлено почти на 2 часа. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа. Причины смерти определит следствие.
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 Теги: Киев, транспорт, смерть

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Сегодня, 22:52 » Автор: Едгар Букмирза
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