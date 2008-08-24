» » В Киеве таксист устроил ДТП, уснув за рулем
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве таксист устроил ДТП, уснув за рулем

В Киеве таксист устроил ДТП, уснув за рулем Пассажира легковушки госпитализировали.

Во вторник, 28 августа, в Киеве по адресу улица Бассейная, 19 произошло ДТП с пострадавшими. Dacia Logan протаранил ситилайт, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария случилась около 06:20.

По предварительной информации, водитель Dacia таксовал и вез пассажира на поезд. Двигаясь в сторону Бессарабской площади водитель заснул за рулем. После чего автомобиль выехал с проезжей части и врезался в рекламный щит.

Читайте также: В Крыму колодец превратили в огромную свалку

От удара автомобиль откинуло обратно на проезжую часть. В результате аварии пострадал пассажир легковушки. Его госпитализировали в больницу. Он сильно ударился об лобовое стекло головой. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности ДТП устанавливаются.

В Киеве таксист устроил ДТП, уснув за рулем
В Киеве таксист устроил ДТП, уснув за рулем
В Киеве таксист устроил ДТП, уснув за рулем
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:23 » Автор: Анна Мартынова
     628
     0

Похожие новости по теме

В Киеве BMW врезался в отбойник В Киеве BMW врезался в отбойник

В ночь на 25 августа в Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП с пострадавшими.

В Киеве пьяный водитель влетел в фуру В Киеве пьяный водитель влетел в фуру

Авто превратилось в металлолом.

"Пьяное" ДТП в Киеве: есть пострадавшие

В результате аварии пострадали два человека.

В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшим В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП с пострадавшим

Пострадал пассажир легковушки.

В Киеве Hyundai протаранил «Камаз» В Киеве Hyundai протаранил «Камаз»

Предположительно, водитель Hyundai уснул за рулем

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх