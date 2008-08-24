Раздел: Происшествия
Выбежал на дорогу: в Киеве 4-летний мальчик попал под колеса Citroen
У ребенка закрытая черепно-мозговая травма.
В понедельник, 27 августа, в Киеве по адресу Бойченко, 16 произошло ДТП. Citroen Jumper сбил 4-летнего ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария случилась около 20:30.
По предварительной информации, машина ехала со стороны Миропольской. В этот момент на проезжую часть выбежал мальчик. Citroen не успел остановиться и сбил его. К счастью, машина ехала не на высокой скоростью.
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Перед аварией ребенок шел с мамой, но в какой-то момент побежал на дорогу. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Подробности происшествия устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.
В понедельник, 27 августа, в Киеве по адресу Бойченко, 16 произошло ДТП. Citroen Jumper сбил 4-летнего ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария случилась около 20:30.
По предварительной информации, машина ехала со стороны Миропольской. В этот момент на проезжую часть выбежал мальчик. Citroen не успел остановиться и сбил его. К счастью, машина ехала не на высокой скоростью.
Читайте также: В киевском метро спасатели провели учения
Перед аварией ребенок шел с мамой, но в какой-то момент побежал на дорогу. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Подробности происшествия устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.
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