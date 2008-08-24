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Раздел: Происшествия  
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Выбежал на дорогу: в Киеве 4-летний мальчик попал под колеса Citroen

Выбежал на дорогу: в Киеве 4-летний мальчик попал под колеса CitroenУ ребенка закрытая черепно-мозговая травма.

В понедельник, 27 августа, в Киеве по адресу Бойченко, 16 произошло ДТП. Citroen Jumper сбил 4-летнего ребенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария случилась около 20:30.

По предварительной информации, машина ехала со стороны Миропольской. В этот момент на проезжую часть выбежал мальчик. Citroen не успел остановиться и сбил его. К счастью, машина ехала не на высокой скоростью.

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Перед аварией ребенок шел с мамой, но в какой-то момент побежал на дорогу. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Подробности происшествия устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики.

Выбежал на дорогу: в Киеве 4-летний мальчик попал под колеса Citroen
Выбежал на дорогу: в Киеве 4-летний мальчик попал под колеса Citroen
Выбежал на дорогу: в Киеве 4-летний мальчик попал под колеса Citroen
Выбежал на дорогу: в Киеве 4-летний мальчик попал под колеса Citroen
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 11:05 » Автор: Анна Мартынова
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