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Раздел: Происшествия  
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В Киеве пьяная пенсионерка упала перед автобусом

В Киеве пьяная пенсионерка упала перед автобусомЖенщина разбила лицо.

28 августа в районе Виноградаря в Киеве пьяная пожилая женщина возле автобусной остановки упала прямо на проезжую часть и чуть не угодила под колеса автобуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"На Виноградаре пьяная бабуля попивала пивко и разговаривала со всеми подряд на остановке. Как только решила встать, бутылка пива в сумке перевернулась и потекла. Подъехал 72-ой автобус. Бабуля пошла на дорогу и упала прямо перед ним, разбив себе лицо до крови, ее усадили обратно на остановку и вызвали скорую. Водитель радовался. Не тому, что упала бабулька, а тому, что не нажал педаль газа раньше времени", - говорится в сообщении.

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В Киеве пьяная пенсионерка упала перед автобусом
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 Теги: Киев, пенсионерка

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Сегодня, 14:17 » Автор: Анна Мартынова
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