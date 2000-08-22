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Раздел: Происшествия  
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В Киеве таксист протаранил столб

В Киеве таксист протаранил столбВодителя госпитализировали.

Авария произошла на Броварском проспекте днем 28 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

По словам очевидцев, водитель BMW поворачивал на заправку, расположенную между станциями метро "Дарница" и "Левобережная". Таксист за рулем Toyota не пропустил BMW, из-за чего и произошло ДТП.

Обе машины вылетели на обочину, зацепив столб.

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С места происшествия водителя такси госпитализировали. В BMW никто не пострадал.
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 Теги: Киев, таксист

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Сегодня, 16:03 » Автор: Анна Мартынова
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