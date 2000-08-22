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Раздел: Происшествия  
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В Киеве поймали квартирных воров

В Киеве поймали квартирных воровЗлоумышленникам не повезло.

В Киеве правоохранители задержали двоих злоумышленников, которые при помощи лома взломали дверь одной из квартир на улице Бойченка и украли баян и две удочки, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Подозреваемыми оказались двое 28-летних киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

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Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, за совершение которого им грозит наказание до шести лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, воры

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Сегодня, 17:17 » Автор: Анна Мартынова
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