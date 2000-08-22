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В Киеве угнали авто дипломата

В Киеве угнали авто дипломатаПолиция ищет угонщика.

В понедельник, 26 августа, в Киеве угнали автомобиль турецкого дипломата, который живет в Печерском районе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

"Перед выходными он припарковал свой "Опель" рядом со своим домом на улице Омельяновича-Павленко, №Х где живет уже несколько лет и ставит машину практически в одном и том же месте. В баке почти не было бензина, но с утра 26 августа он не обнаружил красный автомобиль модели "Вектра" на привычном месте. Украденная машина со слов турка была с солидным пробегом и в случае продажи за нее много не возьмешь. Кому могла понадобиться старая машина, да еще и на турецкой регистрации - владелец не догадывается", - пишет издание.

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На данный момент полиция ищет угонщика. На камерах видеонаблюдения лицо автовора рассмотреть сложно.
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 Теги: Киев, дипломат, угон

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Сегодня, 20:10 » Автор: Едгар Букмирза
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