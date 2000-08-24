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Раздел: Происшествия  
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Под Харьковом возле кладбища перевернулась маршрутка

Под Харьковом возле кладбища перевернулась маршрутка Пассажиров в салоне не было.

Вчера, около 21-30 на окружной дороге на участке в районе 17 кладбища в направлении улицы Леся Сердюка перевернулась маршрутка - автобус Эталон, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua

Об аварии сообщают водители, наблюдавшие последствия ДТП. На месте работали медики - как сообщают очевидцы, помощь требовалась водителю автобуса. Пассажиров в салоне, по предварительной информации, не было.

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Обстоятельства уточняются.
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 Теги: Харьковщина, маршрутка

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Сегодня, 10:46 » Автор: Анна Мартынова
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