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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине почти месяц разыскивают 15-летнюю девушку

На Киевщине почти месяц разыскивают 15-летнюю девушкуДевушка ушла из дома и не вернулась.

Правоохранители Киевской области объявили в розыск 15-летнюю Анну Андреевну Дорохину, которая 5 августа ушла из дома в селе Тарасовка Киев-Святошинского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

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Прметы: на вид около 15-16 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, лицо овальное, брови дугообразные, глаза серые, волосы средней длины, окрашенны в русо-рыжий цвет. Была одета: светло-серая футболка, бирюзовые кроссовки (может быть в другой одежде). С собой имеет рюкзак коричневого цвета. При наличии любой информации о возможном местонахождении девушки, сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 098-935-22-23.
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 Теги: Киевщина, розыск

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Сегодня, 17:01 » Автор: Анна Мартынова
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