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Раздел: Происшествия  
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ДТП на Киевщине: водитель застрял в искореженном авто

ДТП на Киевщине: водитель застрял в искореженном автоНа месте ДТП работали спасатели.

Сегодня, около 7-ми часов утра в службу спасения Сквирского района поступила информация о том, что в селе Миньковцы произошло ДТП, в результате которого в авто оказался зажатым водитель и не мог самостоятельно выбраться из транспортного средства, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

На место происшествия немедленно был направлен дежурный караул 7-й ГПСЧ города Сквира.

По прибытии специалисты службы спасения обнаружили сильно поврежденный автомобиль, в котором находился пострадавший водитель. Самостоятельно выбраться из транспортного средства он не мог, вследствие удара он оказался заблокированным в салоне авто. При помощи специнструмента освободили пострадавшего водителя. После того, как пострадавшего достали из искорёженного авто, ему была оказана квалифицированная медицинская помощь работниками экстренной медицинской помощи.

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На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, причины и виновные ДТП устанавливаются.
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 Теги: ДТП, Киевщина

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Сегодня, 18:34 » Автор: Анна Мартынова
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