Раздел: Происшествия
Боевики обстреляли детсад на Донетчине
Пострадавших среди мирных жителей не зарегистрировано.
Российские оккупационные силы 27 августа обстреляли пгт Верхнеторецкое на Донетчине, в результате чего 5.45-миллиметровая пуля попала на территорию дошкольного учебного заведения «Тополек».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Об этом обстреле местная жительница сообщила в Совместный центр по контролю и координации, наблюдатели которого отправились на место происшествия, сообщили на сайте Минобороны.
«Вследствие обстрела (…) 5.45-миллиметровая пуля попала на территорию дошкольного учебного заведения «Тополек», где ранила гражданку 1990 года рождения. Под угрозой оказались дети – воспитанники этого детского учреждения. Услышав первые выстрелы, воспитатели детсада немедленно завели детвору из двора в помещение», – говорится в сообщении. Отметим, 28 августа к украинской стороне СЦКК поступило сообщение об обстреле пророссийскими боевиками населенного пункта Зализное. Там было зафиксировано два попадания мин калибра 82 миллиметра.
Вследствие этого были повреждены хозяйственные постройки на улицах Репина и Чапаева. Напомним, ранее сообщалось, что российские вооруженные формирования 26 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое Бахмутского района Донецкой области.
Читайте также: На Донетчине боевики обстреляли наблюдателей СЦКК
На месте происшествия было задокументировано, что в результате прямого попадания мины калибра 82 мм разрушено хозяйственное здание, а от попадания выстрела ПГ-7ВЛ произошел пожар.
Российские оккупационные силы 27 августа обстреляли пгт Верхнеторецкое на Донетчине, в результате чего 5.45-миллиметровая пуля попала на территорию дошкольного учебного заведения «Тополек».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Об этом обстреле местная жительница сообщила в Совместный центр по контролю и координации, наблюдатели которого отправились на место происшествия, сообщили на сайте Минобороны.
«Вследствие обстрела (…) 5.45-миллиметровая пуля попала на территорию дошкольного учебного заведения «Тополек», где ранила гражданку 1990 года рождения. Под угрозой оказались дети – воспитанники этого детского учреждения. Услышав первые выстрелы, воспитатели детсада немедленно завели детвору из двора в помещение», – говорится в сообщении. Отметим, 28 августа к украинской стороне СЦКК поступило сообщение об обстреле пророссийскими боевиками населенного пункта Зализное. Там было зафиксировано два попадания мин калибра 82 миллиметра.
Вследствие этого были повреждены хозяйственные постройки на улицах Репина и Чапаева. Напомним, ранее сообщалось, что российские вооруженные формирования 26 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое Бахмутского района Донецкой области.
Читайте также: На Донетчине боевики обстреляли наблюдателей СЦКК
На месте происшествия было задокументировано, что в результате прямого попадания мины калибра 82 мм разрушено хозяйственное здание, а от попадания выстрела ПГ-7ВЛ произошел пожар.
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