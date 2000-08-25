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Раздел: Происшествия  
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Боевики обстреляли детсад на Донетчине

Боевики обстреляли детсад на ДонетчинеПострадавших среди мирных жителей не зарегистрировано.

Российские оккупационные силы 27 августа обстреляли пгт Верхнеторецкое на Донетчине, в результате чего 5.45-миллиметровая пуля попала на территорию дошкольного учебного заведения «Тополек».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.

Об этом обстреле местная жительница сообщила в Совместный центр по контролю и координации, наблюдатели которого отправились на место происшествия, сообщили на сайте Минобороны.

«Вследствие обстрела (…) 5.45-миллиметровая пуля попала на территорию дошкольного учебного заведения «Тополек», где ранила гражданку 1990 года рождения. Под угрозой оказались дети – воспитанники этого детского учреждения. Услышав первые выстрелы, воспитатели детсада немедленно завели детвору из двора в помещение», – говорится в сообщении. Отметим, 28 августа к украинской стороне СЦКК поступило сообщение об обстреле пророссийскими боевиками населенного пункта Зализное. Там было зафиксировано два попадания мин калибра 82 миллиметра.

Вследствие этого были повреждены хозяйственные постройки на улицах Репина и Чапаева. Напомним, ранее сообщалось, что российские вооруженные формирования 26 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое Бахмутского района Донецкой области.

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На месте происшествия было задокументировано, что в результате прямого попадания мины калибра 82 мм разрушено хозяйственное здание, а от попадания выстрела ПГ-7ВЛ произошел пожар.
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 Теги: Боевики, детсад, Донетчина

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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