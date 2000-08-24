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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горела многоэтажка

В Киеве горела многоэтажкаПожар возник в одной из квартир.

В Киеве в среду, 29 августа, в многоэтажке по улице Максима Берлинского возник пожар.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

В результате инцидента спасателям пришлось эвакуировать 20 человек. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила после четырех часов дня.

Уже на месте спасатели установили, что пожар возник в одной из квартир на втором этаже пятиэтажки. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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Вместе с тем огонь был ликвидирован уже к пяти часам дня. Во время тушения пожара с верхних этажей дома эвакуировали 20 человек и спасены двое граждан, среди которых девочка 2012 года рождения. Пострадавшего ребенка госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.
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 Теги: Киев, Пожар, многоэтажка

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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Пострадавших нет.

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