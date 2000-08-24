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Раздел: Происшествия  
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В Киеве отпавшее от авто колесо спровоцировало массовое ДТП

В Киеве отпавшее от авто колесо спровоцировало массовое ДТПИз-за ДТП образовалась пробка.

В четверг, 30 августа, в Киеве на улице Дружбы народов столкнулись три автомобиля. Дорогу не поделили BMW, Volkswagen и Peugeot, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Авария случилась примерно в 06:30 возле Академии финансового управления.

BMW и Peugeot двигались со стороны моста Патона в сторону станции метро «Лыбедская». Volkswagen двигался в противоположном направлении. На ходу у авто лопнуло и отпало колесо. Из-за этого оно вылетело на встречку и ударило две машины. В них сработали подушки безопасности. Водителя Volkswagen с переломом руки госпитализировали. Больше никто не пострадал. Из-за аварии образовалась большая пробка в сторону моста Патона и в обратном направлении. На месте работает патрульная полиция.

В Киеве отпавшее от авто колесо спровоцировало массовое ДТП
В Киеве отпавшее от авто колесо спровоцировало массовое ДТП
В Киеве отпавшее от авто колесо спровоцировало массовое ДТП
В Киеве отпавшее от авто колесо спровоцировало массовое ДТП
В Киеве отпавшее от авто колесо спровоцировало массовое ДТП
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:08 » Автор: Анна Мартынова
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