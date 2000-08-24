Раздел: Происшествия
В Киеве отпавшее от авто колесо спровоцировало массовое ДТП
Из-за ДТП образовалась пробка.
В четверг, 30 августа, в Киеве на улице Дружбы народов столкнулись три автомобиля. Дорогу не поделили BMW, Volkswagen и Peugeot, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария случилась примерно в 06:30 возле Академии финансового управления.
BMW и Peugeot двигались со стороны моста Патона в сторону станции метро «Лыбедская». Volkswagen двигался в противоположном направлении. На ходу у авто лопнуло и отпало колесо. Из-за этого оно вылетело на встречку и ударило две машины. В них сработали подушки безопасности. Водителя Volkswagen с переломом руки госпитализировали. Больше никто не пострадал. Из-за аварии образовалась большая пробка в сторону моста Патона и в обратном направлении. На месте работает патрульная полиция.
В четверг, 30 августа, в Киеве на улице Дружбы народов столкнулись три автомобиля. Дорогу не поделили BMW, Volkswagen и Peugeot, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Авария случилась примерно в 06:30 возле Академии финансового управления.
BMW и Peugeot двигались со стороны моста Патона в сторону станции метро «Лыбедская». Volkswagen двигался в противоположном направлении. На ходу у авто лопнуло и отпало колесо. Из-за этого оно вылетело на встречку и ударило две машины. В них сработали подушки безопасности. Водителя Volkswagen с переломом руки госпитализировали. Больше никто не пострадал. Из-за аварии образовалась большая пробка в сторону моста Патона и в обратном направлении. На месте работает патрульная полиция.
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