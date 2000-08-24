Раздел: Происшествия
В Киеве горела многоэтажка: пострадал ребенок
Ребенка госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.
29 августа в 16:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Максима Берлинского, 31 в Шевченковском районе столицы, предает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
На место происшествия немедленно были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что в 5-этажном жилом доме в одной из квартир на 2-м этаже возник пожар. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 17:05 возгорание на площади 30 кв. м был локализован, а в 17: 21 - ликвидирован.
Во время тушения пожара с верхних этажей здания были эвакуированы 20 человек и спасено 2-х граждан, среди которых девочка 2012 рождения. Спасенного ребенка с подозрением на отравление продуктами горения были госпитализированы работниками медицинской службы.
К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человека личного состава.
Читайте также: В Киеве отпавшее от авто колесо спровоцировало массовое ДТП
К счастью, погибших нет.
Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами
29 августа в 16:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Максима Берлинского, 31 в Шевченковском районе столицы, предает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.
На место происшествия немедленно были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что в 5-этажном жилом доме в одной из квартир на 2-м этаже возник пожар. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 17:05 возгорание на площади 30 кв. м был локализован, а в 17: 21 - ликвидирован.
Во время тушения пожара с верхних этажей здания были эвакуированы 20 человек и спасено 2-х граждан, среди которых девочка 2012 рождения. Спасенного ребенка с подозрением на отравление продуктами горения были госпитализированы работниками медицинской службы.
К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человека личного состава.
Читайте также: В Киеве отпавшее от авто колесо спровоцировало массовое ДТП
К счастью, погибших нет.
Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами
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