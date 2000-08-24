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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горела многоэтажка: пострадал ребенок

В Киеве горела многоэтажка: пострадал ребенокРебенка госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.

29 августа в 16:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Максима Берлинского, 31 в Шевченковском районе столицы, предает Хроника.инфо со ссылкой на most-dnepr.info.

На место происшествия немедленно были направлены спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия, пожарные установили, что в 5-этажном жилом доме в одной из квартир на 2-м этаже возник пожар. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 17:05 возгорание на площади 30 кв. м был локализован, а в 17: 21 - ликвидирован.

Во время тушения пожара с верхних этажей здания были эвакуированы 20 человек и спасено 2-х граждан, среди которых девочка 2012 рождения. Спасенного ребенка с подозрением на отравление продуктами горения были госпитализированы работниками медицинской службы.

К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человека личного состава.

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К счастью, погибших нет.

Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 11:31 » Автор: Анна Мартынова
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